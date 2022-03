La Russia minaccia la terza guerra mondiale e non sembra per nulla intenzionata ad interrompere le operazioni belliche in Ucraina. Questo emerge dalle dichiarazioni rilasciate dal ministro degli Esteri russo Lavrov. Lo stesso Lavrov ha aggiunto che una eventuale Terza guerra mondiale sarebbe nucleare e quindi devastante.

Lavrov (ministro degli Esteri russo): “La terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante”

Come detto, dalla Russia non arrivano messaggi di pace o che fanno intendere una prossima conclusione delle operazioni belliche in terra ucraina. “Una terza guerra mondiale, se dovesse scoppiare, sarebbe nucleare e devastante”, ha avvertito il ministro degli Esteri russo Lavrov in un’intervista ad Al Jazeera citata dalla Tass.

Lavrov: “La Russia ha molti amici, non può restare isolata”

La Russia non resterà mai isolata con il numero di amici che ha, ha detto il ministro degli esteri russo, Serghei Lavrov, in un’intervista al canale tv Al Jazeera. “La Russia ma molti amici ed è impossibile isolarla”, ha detto Lavrov, secondo quanto riporta la Tass citando frammenti dell’intervista sul profilo twitter del canale.

Lavrov: “Ucraina rinvia negoziati su ordine degli Usa”

Lavrov non si è limitato a minacciare la terza guerra mondiale ma ha anche parlato del rinvio dei negoziati tra Russia e Ucraina. L’Ucraina sta ritardando la ripresa dei negoziati con la Russia “su ordine degli Stati Uniti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, citato dalla Tass.

Armi nucleari nel mondo, ecco chi ce l’ha e come sono suddivise

Chi detiene le armi necessarie per una guerra nucleare? A questo interrogativo ha risposto lo Stockholm International Peace Research Institute.

Le armi atomiche detenute dalle diverse nazioni sono così suddivise: