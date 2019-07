NEW YORK – Padre John Duffell, parroco americano amico di Lady Gaga ed attivista Lgtb, è stato sospeso dalla Chiesa di New York per comportamenti sessuali inadeguati e per abusi nei confronti di adulti.

A comunicarlo, in una lettera ai parrocchiani del Santissimo Sacramento di New York, è stato l’arcivescovo, il cardinale Timothy Dolan: “Scrivo per condividere alcune notizie sgradevoli riguardo a padre John Duffell, il vostro parroco. Padre Duffell è stato chiamato a non esercitare più pubblicamente il suo ministero sacerdotale – si legge nella lettera di Dolan ai parrocchiani riportata dalla Catholic News Agency – a causa di una accusa del passato di aver abusato della sua posizione di autorità in violazione della sua promessa di celibato. L’accusa è stata presentata prima al procuratore distrettuale e poi portata alla nostra attenzione. Questa accusa coinvolge un adulto, non minori. È importante che l’arcidiocesi prenda sul serio tali accuse”, ha scritto Dolan.

In passato don Duffell era stato al centro di polemiche anche per le sue posizioni a favore dei gay. Nel 2017, la sua parrocchia aveva collaborato con la Born This Way Foundation, un gruppo per i diritti Lgbt fondato dalla cantante Lady Gaga, per organizzare uno spettacolo per la raccolta di fondi nella sala della chiesa. Il sacerdote inoltre compariva in foto con la star su Instagram. (Fonte: Ansa)