Lalo Maradona (in una foto Facebook) il fratello di Diego Armando Maradona ricoverato per Covid in terapia intensiva

Lalo Maradona, il fratello minore del Pibe de Oro, Diego Armando Maradona, si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva per via del Covid, dell’ospedale di Belgrano in Argentina.

L’uomo, classe 1966, è stato contagiato dal coronavirus qualche giorno fa. Le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente e per questo motivo, i medici sono stati costretti a ricoverarlo nel reparto di terapia intensiva che si trova a Buenos Aires.

Lalo Maradona in terapia intensiva per via del Covid

Il peggioramento di Lalo Maradona è stato segnalato tramite un comunicato scritto dall’amico giornalista Martin Arevalo:

“Lui è un uomo meraviglioso. Si trova nel reparto di Terapia intensiva nel barrio di Belgrano. Tutto è iniziato con il Covid, ma il suo quadro clinico si è aggravato. Si spera che i medici possano curarlo con il plasma iperimmune quanto prima, in modo che possa riprendersi presto. Se credete in Dio, vi chiedo di pregare per il fratello di Diego”.

Chi è Lalo Maradona: dopo aver giocato è diventato dirigente sportivo

Lalo Maradona, vero nome Raúl Alfredo Maradona Franco, è nato a Lanùs il 29 novembre del 1966. È il terzo figlio di Dona Alma e Don Diego Maradona dopo Diego Armando e Hugo Hernan.