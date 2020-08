Addio a Landon Clifford. La star di YouTube aveva 19 anni. Con la moglie Camryn Clifford aveva creato il canale di coppia Cam&Fam.

Landon Clifford, giovanissimo youtuber di appena 19 anni, è morto in circostanze ancora poco chiare in un letto di ospedale. A darne notizia è stata la moglie Camryn Clifford, rivelando che nei giorni scorsi Landon era entrato in coma.

Insieme Landon e Camryn avevano dato vita ad un canale YouTube dal quale raccontavano la loro vita di coppia, fin dalla loro prima figlia avuta a soli 16 anni. Nei mesi scorsi Landon era diventato padre per la seconda volta, di un’altra bambina.

Poco prima della metà di agosto, la star di YouTube era stato posto in coma indotto, in seguito a un non meglio specificato danno cerebrale. Per sei giorni è rimasto sedato, mentre i medici tentavano invano di salvargli la vita.

Purtroppo però non ce l’ha fatta: i suoi organi sono stati donati a decine di pazienti in tutto il Paese. “È morto salvando la vita ad altri — ha detto la moglie Camryn — è esattamente questo il tipo di persona che era: amorevole, premuroso e gentile”.

Il primo video sul canale Cam&Fam era stato caricato a novembre 2017. Nel filmato la giovane coppia svelava il sesso della loro primogenita, avuta ad appena 16 anni.

Da allora hanno raccontato a un sempre più nutrito gruppo di fan, l’esperienza della gravidanza e in seguito dei figli. (Fonte: Fanpage).