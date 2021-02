Larry Flynt è morto, fondatore rivista Hustler e nemico di Trump: offrì 10 milioni per prove per l’impeachment (Foto Ansa)

Larry Flynt è morto. Fu fondatore ed editore della rivista a luci rosse Hustler. Aveva 78 anni. La notizia del suo decesso è stata data dal sito Tmz. Considerato il “re del porno“, Flynt è anche stato un acerrimo nemico di Donald Trump.

Subito dopo l’elezione di quest’ultimo alla Casa Bianca, Flynt offrì 10 milioni di dollari per farlo cadere. 10 milioni a chiunque avesse fornito prove utili ad aprire il procedimento di impeachment.

Larry Flynt morto per problemi cardiaci

Paralizzato dalla vita in giù a causa di un tentato omicidio nel 1978, Flynt è morto per problemi cardiaci. Il “re del porno” si era fatto conoscere per una serie di battaglie legali ispirate alla difesa della libertà di espressione. Intendendo per questo anche la pornografia.

Era stato spesso ai ferri corti con la destra religiosa e una volta aveva fatto causa al televangelista Jerry Falwell in un caso arrivato fino alla Corte Suprema.

La battaglia di Larry Flynt contro Trump

Quattro anni fa, dopo l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, aveva lanciato la sua ultima sfida: aveva offerto 10 milioni di dollari in contanti a chi avesse fornito prove sufficienti per avviare la procedura di impeachment e cacciare il presidente dallo Studio Ovale. Convinto sostenitore e finanziatore dei democratici, il miliardario editore non era nuovo ad iniziative clamorose.

Larry Flynt difese Bill Clinton sul caso Lewinsky

Come quando nel 1998 scese in campo in difesa di Bill Clinton, travolto dallo scandalo di Monica Lewinsky, e offrì soldi a chi avesse svelato storie di tradimenti dei leader repubblicani. Ne fece le spese un senatore.

Poi nel 2011 prese le parti di Anthony Weiner, il marito dell’assistente personale di Hillary Clinton costretto a dimettersi dal Congresso per le foto hard inviate a minorenni. Flynt gli offrì un posto di lavoro nel suo impero a luci rosse con un salario più alto di quello di parlamentare.