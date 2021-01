Larry King è morto a 87 anni per Covid: ha condotto il Larry King Live, uno dei più longevi talk show statunitensi (Foto archivio ANSA)

Larry King è morto a 87 anni per Covid: ha condotto il Larry King Live, uno dei più longevi talk show statunitensi. Il leggendario giornalista era ricoverato a Los Angeles per complicazioni legate al Covid.

Larry King è stato un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, giornalista e attore statunitense. Per anni ha condotto sulla CNN il Larry King Live, uno dei più longevi talk show statunitensi.

Larry King è morto a 87 anni per Covid: ha iniziato come giornalista locale

Ha iniziato come giornalista locale e intervistatore radiofonico della Florida negli anni Cinquanta e Sessanta e divenne popolare come speaker radiofonico nazionale in un programma serale a partire dal 1978. Dal 1985 al 2010 ha condotto il talk show notturno Larry King Live sulla CNN.

Successivamente ha condotto il Larry King Now su Hulu e RT America durante la settimana, e il Politicking con Larry King, un talk show politico settimanale che è stato trasmesso nella stessa serata sui due canali.

Larry King è morto a 87 anni per Covid: si è sposato otto volte

Come ricorda Wikipedia, Larry King si è sposato otto volte, con sette donne diverse: la prima moglie fu la compagna al liceo Freda Miller (il matrimonio durò dal 1952 al 1953), la seconda Annette Kaye (1960-1961), la terza Mickey Sutphin (solo 3 mesi nel 1963), la quarta Alene Akins (1963-1967 e 1967-1972), la quinta l’insegnante Sharon Lepore (1976–1984), la sesta la donna d’affari Julie Alexander (1989–1992) e la settima Shawn Southwick; sposatisi nel 1997, i due hanno presentato istanza di divorzio nel 2010 ma poi si sono riconciliati.

L’attore è stato anche fidanzato con il ministro Rama Fox dal 1992 al 1995.

Ha cinque figli: Larry Jr. (1962) dalla seconda moglie (Annette Kaye); Andy (1962-2020, adottato) e Chaia (1969-2020) dalla quarta moglie (Alene Akins); Chance (1999) e Cannon (2000) dall’ultima moglie. Andy e Chaia sono morti nel 2020, rispettivamente a seguito di un attacco cardiaco e per un tumore ai polmoni.