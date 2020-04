Las Vegas, decine di senzatetto sistemati in un parcheggio (foto Ansa)

ROMA – A Las Vegas decine di senzatetto sono stati sistemati, se così possiamo dire, in un grande parcheggio all’aperto. Il rifugio della Catholic Charities, infatti, è stato chiuso dopo che un clochard è risultato positivo al coronavirus e al momento le autorità non hanno trovato di meglio che il parcheggio del Cashman Center.

E così, ora, come fossero macchine, come si può vedere dalla foto i senzatetto sono stati sistemati nei vari spazi del parcheggio.

Eppure, hanno notato in molti sui social e non solo naturalmente, gli oltre cento hotel della città, con oltre 150mila posti letto, sono vuoti, “chiusi per virus”.

Qualcosa, evidentemente, a Las Vegas non sta funzionando nella gestione di questa emergenza da coronavirus.

Anche Papa Franceso, durante la messa a Santa Marta, ha parlato di quest’episodio:

“Questi giorni di dolore e di tristezza evidenziano tanti problemi nascosti. Sui giornali di oggi c’è una foto che colpisce il cuore: tanti senzatetto di una città sdraiati in un parcheggio”.

Ci sono, ha spiegato il Papa, “tanti senzatetto oggi. Chiediamo a Santa Teresa di Calcutta che risvegli in noi il senso della vicinanza a tante persone che nella società, nella vita normale, vivono nascosti, come i senzatetto, e che nel momento della crisi si evidenziano così”.

Fonte: Ansa.