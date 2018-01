Lascia il cane chiuso in auto sotto al sole: l’animale muore tra atroci sofferenze

ROMA – Ha lasciato per ore il suo cane nell’auto completamente chiusa e parcheggiata in strada al sole, provocando la morte dell’animale che è deceduto dopo una atroce sofferenza nell’abitacolo che ha raggiunto temperature roventi.

Il dramma si è consumato mercoledì in un quartiere residenziale di Balga, un sobborgo di Perth, in Australia. A denunciare l’accaduto è stata una passante che, accorgendosi di quanto stava avvenendo e della sofferenza dell’animale, si è fermata e ha cercato di prestare soccorso ma purtroppo inutilmente.

Amy Middleton dalla sua auto ha notato il cane, di una razza simile a un mastino, che era in palese difficoltà. È scesa dalla sua vettura e si è avvicinata scoprendo che l’auto era aperta così ha subito spalancato la portiera per cercare di aiutare l’animale. A lei subito dopo si sono uniti altri passanti e tutti insieme hanno estratto velocemente il cane dall’abitacolo ormai rovente. Infine un’infermiera veterinaria, che passava per caso, tentato una rianimazione sull’animale ma è stato tutto inutile.

“Semplicemente non era abbastanza, lo abbiamo perso e tutti i presenti in quel momento erano oltremodo dispiaciuti per quell’animale ma non il padrone arrivato poco dopo”, ha denunciato la donna, aggiungendo: “Quel cane innocente ha perso la vita perché questo mondo è ancora pieno di persone che non capiscono che non si può bloccare un cane in una macchina. Le persone hanno bisogno di pensare molto di più quando si tratta dei loro animali! Un animale domestico ti ama incondizionatamente e non vuole altro che lo stesso in cambio”.