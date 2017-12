LONDRA – “Non ho un singolo rimorso. Non sono una madre terribile. È stato difficile per me lasciare i miei figli, ma non potevano seguirmi e così non ho avuto scelta”. Queste le parole di Heidi Hepworth, la donna di 44 anni che ha lasciato marito e nove figli per raggiungere l’uomo di cui si è innamorata, un ragazzo di 14 anni più giovane del Gambia.

“Siamo innamorati e niente mi tratterrà da sposarlo. Se alla gente non piace dovrà farsene una ragione”, dichiara al tabloid britannico The Sun, .

La storia ha suscitato scandalo perché la donna era sposata da 23 anni e perché il “toyboy” l’avrebbe sedotta sui social network. Per il marito le è stato fatto un lavaggio del cervello. “Era una mamma premurosa, attenta. Ora è diventata una persona orribile: è come se un alieno si fosse impossessato del suo corpo – dice affranto il marito – Quest’uomo le ha fatto il lavaggio del cervello. Lei si è invaghita e l’ha seguito passo dopo passo”.

La replica di Heidi: “Ho incontrato un giovane gentleman, ma non è solo una tresca. Il nostro matrimonio aveva problemi, c’eravamo allontanati. Forse a una donna è vietato avere nuove relazioni?”.