Lavrov: “Hitler aveva origini ebraiche”. L’indignazione del Museo della Memoria di Gerusalemme

Lavrov, ministro degli Esteri russo, ha rilasciato delle dichiarazioni su Hitler che hanno fatto indignare la comunità ebraica. Infatti, secondo Lavrov, l’ex dittatore nazista avrebbe avuto origini ebraiche.

La reazione del Museo della Memoria di Gerusalemme alle dichiarazioni di Lavrov su Hitler

“False, deliranti e pericolose”. Così Dani Dayan, presidente di Yad Vashem, il Museo della Memoria di Gerusalemme, ha definito le affermazioni del ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, che in una intervista a ‘Zona Bianca’ su Mediaset ha detto di ritenere che Hitler “aveva origini ebraiche”. Sono affermazioni – ha aggiunto Dayan, citato dai media – “degne di ogni condanna”.

Lavrov parla di un presunto voltafaccia dell’Ucraina

Vogliamo fare in modo che dall’Ucraina non vengano più minacce per la Russia”.

Dopo l’incontro di Istanbul il 29 marzo tra delegazioni russa e ucraina, ha proseguito Lavrov, Kiev si era detta pronta ad “accettare la neutralità” e il fatto che un accordo “non dovesse riguardare il futuro della Crimea e del Donbass”. Cosa che la Russia aveva “apprezzato”. Poi “ha cambiato posizione e ora cerca di condurre le trattative in direzione diversa”.

Lavrov ha anche negato implicitamente che Mosca preveda di dichiarare la fine della guerra in Ucraina in occasione dei festeggiamenti del 9 maggio per la vittoria sui nazisti nella Seconda guerra mondiale. “I nostri militari – ha sottolineato – non pianificano le azioni in base a una data. I ritmi dipendono dalle necessità di minimizzare i rischi per la popolazione civile e per i militari russi”.