Le 20 password più hackerate, c’è anche la tua? L’elenco completo

Il sito internet cnbc.com ha pubblicato l’elenco completo con le 20 password più hackerate nel dark web. Nella top venti, ci sono molte password con sequenze numeriche ma anche frasi classiche come “Iloveyou”.

Perché vengono hackerate le password

Prima di riportare l’elenco completo con le venti password più hackerate sul dark web, andiamo a spiegare il perché di tutto questo. Si hackerano le password per avere accesso ai dati contenuti nei dispositivi elettronici delle persone.

Questi dati possono essere sia personali che sensibili. Tra le due categorie di dati, quelle più importanti sono i sensibili. Infatti è grazie ai dati sensibili che si può sapere praticamente tutto di una persona. Ma non solo, hackerando un dispositivo elettronico, si possono ricavare anche dati per aver accesso ai conti bancari delle persone. Con cause gravi agevolmente intuibili.

Le 20 password più hackerate nel dark web, c’è anche la tua? Verifica di seguito

Come detto, tra le venti password più hackerate ci sono soprattutto le sequenze numeriche. Infatti sono le più facili da scovare. Per questo motivo, gli esperti danno delle indicazioni ben precise per scegliere una password inattaccabile. La password perfetta deve avere: almeno un carattere maiuscolo, caratteri minuscoli, numeri e caratteri speciali (come ad esempio il punto esclamativo o la chioccioletta).