L’Esorcista, coppia Usa compra casa e scopre che vi era avvenuta la possessione demoniaca del film

Ben Rockey-Harris e Danielle Witt, una coppia del Maryland, dopo aver acquistato la casa sempre sognata, hanno scoperto che aveva ospitato un caso di “possessione demoniaca” che ha ispirato il film “L’esorcista”.

La coppia, riferisce Giampaolo Scacchi, era convinta di aver fatto un autentico affare: avevano pagato l’abitazione risparmiando 50.000 dollari rispetto al prezzo di mercato della zona.

La scoperta: nella casa comprata i fatti che ispirarono L’Esorcista

Lo scorso agosto si sono trasferiti e navigando online hanno scoperto la storia della casa infestata.

“Quando l’agente immobiliare ci ha chiamato e ha detto che la casa era nostra ho fatto delle ricerche su Google e penso di aver urlato”, ha detto Witt a NPR.

Secondo quanto riportato dal Washington Post, nel 1949 si diceva che vivesse nella casa un ragazzo di 14 anni posseduto da un demone.

Dagli articoli dell’epoca, è emerso che un prete cattolico aveva eseguito un raro esorcismo per allontanare dal ragazzo gli spiriti maligni.

I sacerdoti che avevano visitato la casa affermavano di aver visto i mobili capovolgersi misteriosamente mentre l’adolescente urlava frasi in latino, una lingua che sembra non avesse mai studiato.

Anni dopo, uno studente della Georgetown University venne a conoscenza della possessione e scrisse un romanzo basato sugli eventi. È uscito nel 1971 e due anni dopo è stato trasformato in un film di successo.

L’ironia della coppia proprietaria della casa

Dopo aver appreso la storia della casa, Witt ha detto: “Sinceramente, la prima cosa che ho pensato è stata, oh no, questo farà diminuire il prezzo di vendita. In seguito ho pensato che forse avremmo dovuto scoprire di più sulla casa”.

In ogni caso, la coppia sostiene di non aver paura di quanto è accaduto in passato nella casa. In occasione di Halloween per “esorcizzare” il passato, Witt si travestirà da prete cattolico e “attraverso un altoparlante posizionato sul portico della casa per dolcetto o scherzetto, verrà trasmessa in loop la colonna sonora de L’esorcista”.

Tuttavia, quando un amico ha chiesto se potesse portare una tavola ouija per ricreare alcune scene del film, Witt non ha voluto. Scherzando ha commentato: “L’ultima volta che qualcuno l’ha fatto, hanno girato un film sulla mia abitazione”.