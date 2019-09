Blitz dice

ROMA – Omeopatia innocua illusione? Curarsi con l’omeopatia male non fa, non fa anzi nulla secondo la medicina. E un libro che lo ribadisca (Burioni l’autore) svela solo il già noto. Intrigante invece la reazione dei produttori di omeopatici: che quel libro non vada in tv se non accompagnato, sia boicottato in libreria, magari bloccato. Codone di paglia?