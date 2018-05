BENGASI – Una autobomba è esplosa nel centro di Bengasi, in Libia, uccidendo almeno sette persone. Lo riferiscono fonti di sicurezza citate dai media locali. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Secondo l’agenzia tedesca Dpa, vi sarebbero anche diversi feriti, forse ventidue. L’attentato non è stato al momento rivendicato.

Le autorità hanno attribuito l’attacco a cellule terroristiche dormienti con l’intento di segnalare che Bengasi, controllata dall’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Hafthar, non è sicura. L’esplosione è infatti avvenuta sulla via Jamal Abdannaser, in centro città, non distante dall’hotel Tibesti, mentre i residenti facevano una passeggiata serale dopo una giornata di digiuno in Ramadan. A luglio scorso Hafthar aveva annunciato la totale liberazione di Bengasi dai jihadisti. Ma gli scontri nella città sono proseguiti.

Le immagini mostrano la strada devastata dall’esplosione e numerose auto in fiamme.