Colpo di scena! La rapper e influencer Lil Tay non è morta improvvisamente a soli 14 anni. La notizia diffusa dalla famiglia in una nota postata sul suo account Instagram si è rivelata una fake-news. Hacker non ben identificati avrebero “violato il profilo Instagram” cone ha spiegato la stessa presunta morta. Sono vivi lei e suo fratello (anche lui oggetto della falsa notizia).

Lil Tay non è morta

“Voglio chiarire che io e mio fratello siamo al sicuro e vivi, ma ho il cuore completamente spezzato e faccio fatica a trovare le parole giuste da dire – ha detto la giovane Lil Tay -.

Sono state 24 ore molto traumatizzanti. Tutto il giorno di ieri sono stata bombardata da infinite telefonate strazianti e piene di dolore da parte dei miei cari mentre cercavo di risolvere questo pasticcio.

Il mio account Instagram è stato violato e utilizzato per diffondere informazioni stridenti e voci su di me, al punto che persino il mio nome era sbagliato. Il mio nome legale è Tay Tian, ​​non Claire Hope“.

Lil Tay, chi è

E questo, in effetti non lo sapevamo. Ma chi è Lil Tay, milioni di follower ma fuori dalla sua nicchia social adolescenziale oggetto non identificato, perché è famosa?

Canadese trasferitasi coi suoi a Los Angeles, preocissima, a 9 anni si esibisce a ritmo di rap che interpreta sboccata con corredo di orgoglio bling bling, cioè gioielli, ville, lusso cheap. Fatto sta che fa il botto su Youtube. E conquista il diritto ad essere chiamata non solo rapper ma anche influencer.

Per un certo periodo, si apprende, era quasi sparita, colpa di una mezza faida, si racconta, tra genitori divisi in clan nella lotta per la gestione gli affari della bimba dalle uova d’oro.

Da una parte il manager (Tsang), il padre (Christopher Hope) e il promotore (Chris Jones). Dall’altra la madre Angela Tian e il fratello. Ora la ditta ringrazia Zuckeberg, Meta ha cancellato la fake new e ripristinato il profilo, in 24 ore.

Perché poi lei, Lil, ci abbia messo un’intera giornata a smentire il suo falso decesso improvviso e a rassicurare fan, famigli e comunity sembra non interessare più di tanto.