ROMA – Che fine ha fatto Lil Tay, l'oltraggiosa ragazzina che ostentava soldi, lusso e arroganza da "rich kid" finendo per diventare a soli 9 anni una star di yuotube e instagram? Da qualche tempo è scomparsa dal web, cancellate tracce immagini e like (e anche gli insulti a valanga) dai social: è finalmente rinsavita, c'è qualcosa sotto, è solo un'astuta strategia di marketing per resuscitare al momento giusto magari sotto una nuova veste?

Congetture e ipotesi sono tutte ammesse. Lil Tay ne ha combinate di ogni colore, esibendo i simboli del lusso più pacchiano, parlando sboccata con un gangsta-rapper, arrivando a leccare banconote di dollari. L’ultima bravata, una fumatina al narghilé davanti a mamma e fratello: qualcuno sospetta che avendo passato il segno, i servizi sociali di Los Angeles abbiano preso provvedimenti.