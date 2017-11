BUENOS AIRES – Brenda Barattini, una donna argentina di 26 anni, dopo aver litigato furiosamente con l’amante in casa di lui, avrebbe deciso di vendicarsi in maniera brutale, evirando l’uomo di sorpresa durante il sonno. Per questo la 26enne è stata arresta dalla polizia locale con l’accusa di lesioni gravi nei confronti dell’uomo, un quarantenne.

Come raccontano i media locali, l’episodio è avvenuto nelle prime ore di domenica nella città di Cordoba, nell’omonima provincia dell’Argentina centrale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti locali, la donna avrebbe atteso che l’uomo dormisse, poi avrebbe preso delle cesoie da giardino all’esterno dell’abitazione e infine gli avrebbe tagliato i genitali nella camera da letto prima di scappare e lasciarlo in un lago di sangue. La vittima, svegliato di sobbalzo e in preda al dolore, ha chiamato i soccorsi che lo hanno poi accompagnato in ospedale dove è stato operato.

L’uomo ha perso molto sangue ma ora sarebbe in condizioni stabili. Ma resta in prognosi riservata e l’ospedale non ha voluto dare alcuna informazione sull’intervento di ricostruzione dei genitali.

Dopo la denuncia, la polizia ha immediatamente spiccato un mandato di cattura e poi arrestato la Brattini che durante l’interrogatorio ha infine confessato il suo crimine. Secondo i rapporti di polizia, i due non vivevano insieme ma la donna aveva raggiunto a casa l’uomo con cui aveva una relazione clandestina poche ore prima dell’aggressione. Un’ipotesi è che la donna rivendicasse una relazione non più clandestina.

Al momento non è chiaro il movente esatto che ha scatenato la violenza della giovane donna che nelle prossime ore sarà sottoposta anche a perizia psichiatrica.