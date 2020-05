Lockdown, negli Usa il primo processo in videoconferenza su Zoom (e in diretta YouTube)

ROMA – Con il lockdown per la pandemia di coronavirus e i tribunali chiusi negli Stati Uniti arriva il primo processo online, in videoconferenza su Zoom.

L’idea, come riferisce il sito di Reuters, è di un tribunale del Texas. Qui, nel tribunale distrettuale della contea di Collin, lunedì 18 maggio gli avvocati impegnati in una causa assicurativa hanno scelto una giuria a cui illustrare il caso via Zoom, in quello che i funzionari ritengono essere il primo processo con giuria virtuale a livello statale.

Una ventina di potenziali giurati si sono collegati da smartphone, tablet e pc per la selezione della giuria, che è stata trasmessa in diretta su YouTube.

L’esperimento ha avuto luogo in un cosiddetto “processo sommario con giuria”, un processo che dura un solo giorno in cui i giurati ascoltano una versione condensata di un caso ed emettono un verdetto non vincolante, alla luce del quale gli avvocati provano a negoziare un accordo evitando il processo vero e proprio. (Fonti: Ansa, YouTube)