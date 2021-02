A Londra, un ispettore di polizia ha citato in giudizio il governo per discriminazione razziale dopo aver appreso che una collega di colore è stata pagata quasi 52.000 sterline in più per svolgere lo stesso ruolo.

Nel 2016, Matthew Parr era stato assunto come uno dei soli cinque HM Inspectors of Constabulary, con uno stipendio di £ 133.893 all’anno.

Ma da allora ha avviato un caso di discriminazione di genere e razziale dopo aver scoperto che la collega, l’ispettore Wendy Williams, di colore, 15 mesi prima era stata assunta con uno stipendio annuo di £ 185.791 sterline.

L’ispettore Matthew Parr: “Io discriminato perché maschio bianco”

Secondo un tribunale del lavoro londinese, Parr sostiene che il Ministero degli Interni lo ha trattato in modo diverso perché è un maschio bianco.

Parr e Williams sono stati entrambi assunti come ispettori della polizia, che sovrintendono alle forze di polizia del Regno Unito tra cui il Met, la National Crime Agency e la City of London Police.

Polizia Londra, le nuove tabelle salariali

Il Sun riferisce che Parr, un ex contrammiraglio della Royal Navy, ha detto all’udienza: “Per me è principalmente una questione di correttezza. Sono un dipendente pubblico da oltre 35 anni e fino ad ora ho lavorato in organizzazioni che trattavano le persone in modo equo”.

“È fondamentalmente ingiusto pagare alle persone importi estremamente diversi per svolgere un lavoro identico”.

Il governo ha negato la discriminazione sessuale e razziale e ha invece affermato che Parr è stato il primo ad essere nominato con una nuova struttura retributiva mirata alla riduzione degli stipendi per il personale dirigente.