Lonna Wells licenziata come cameriera perché anche attrice a luci rosse: cliente “non sopportava” la sua presenza

Lonna Wells, cameriera e attrice a luci rosse, è stata licenziata dalla catena Taco Bell, perché un cliente si è lamentato della sua presenza nel fast food.

La donna infatti aveva iniziato a lavorare alla Taco Bell a Newport, in Arkansas, per poter mantenere la sua famiglia durante la pandemia a causa dello stop dei set di film per adulti.

“Avevo raccontato al manager della mia carriera nel mondo a luci rosse e lui mi aveva assicurato che non era un problema” ha spiegato a TMZ. La donna però, dopo meno di una settimana di lavoro, è stata licenziata perché un cliente si è lamentato della sua presenza. La Wells ha inoltre riferito ai media, che essere stata licenziata l’ha messa economicamente nei guai.

Star a luci rosse licenziata come cameriera

Lonna Wells è conosciuta nel mondo dei film per adulti, dove ha conquistato due nomination agli AVN Award. Taco Bell, tuttavia, afferma che la donna non è stata licenziata perché anche attrice a luci rosse. “E’ stata invece licenziata per violazione delle loro politiche e procedure” ha riferito l’azienda senza però specificare quali politiche e procedure Lonna avrebbe violato.

La donna ora ha aperto una pagina su Goundfoundme per raccogliere del denaro, sostenendo di essere stata licenziata ingiustamente.