MELBOURNE – A St. Albans, Melbourne, la dea bendata ha baciato un uomo che ha vinto 46,6 milioni di dollari dopo aver comprato per sbaglio un secondo biglietto con gli stessi numeri del primo, il che ha raddoppiato la vincita. Ciascun biglietto vincente per il jackpot Oz Lotto da 70 milioni di dollari ne ha vinti 23,3: l’ammontare della somma era alto perché per sette settimane non aveva vinto nessuno.

Lo stra-fortunato giocatore, ancora incredulo per la vincita, ha detto che una volta a settimana, da 30 anni, gioca gli stessi numeri, 12, 28, 24, 29, 9, 18, 25, e ora ovviamente “li considera speciali”. Grande lavoratore, parlando di cosa farà dopo la notevole vincita ha commentato: “Potrei andare in pensione ma forse prima comprerò una nuova casa o andrò in vacanza. Sicuramente la condividerò con la mia famiglia”. (Daily Mail)