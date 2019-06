ROMA – Louise Herron, 24 anni, di Newcastle-Upon-Tyne, sostiene di essere una strega, con tanto di calderone e bacchetta magica, e ha rivelato l’incantesimo da lei eseguito per trovare un nuovo lavoro.

“Cercavo un impiego ma senza esito a quel punto ho lanciato un incantesimo bruciando una candela verde, simbolo di prosperità, l’ho passata nel fumo dell’incenso, la ricchezza”, racconta Herron. Deve aver funzionato perché “il giorno successivo ho ricevuto un messaggio su LinkedIn, mi offrivano un lavoro, che ho accettato, in un negozio di abbigliamento”.

Ma l’incantesimo lo utilizza anche per gli affari di cuore: “Recentemente ho aiutato una mia amica distrutta perché aveva chiuso con il fidanzato. Durante la Luna Nuova ho usato la bacchetta per avviare l’incantesimo, ho acceso una candela gialla – realizzata nel calderone con cera e sandalo – che simboleggia la felicità”.

“Ho preso una foto dell’ex coppia, l’ho tagliata a metà e quella in cui c’era lei l’ho messa accanto alla candela. Più o meno dopo una settimana, usciva con un altro ragazzo”. Louise pratica la stregoneria solo come forza del bene, è una pagana, e vorrebbe dissipare pregiudizi, idee sbagliate sul fatto che sia una forza del male.

“Molte persone quando sentono la parola” strega “, pensano al culto del diavolo, il che molto lontano dalla verità in quanto il diavolo è un concetto cristiano. Sono diventata una strega perché sento uno stretto legame con la natura e il paganesimo è una religione che sottolinea l’importanza del mondo naturale, è pacifica e appagante”.

“E’ ancora molto diffusa l’idea che le streghe siano donne anziane con il cappello nero e i bubboni sul naso ma la rifiuto”. Louise, fidanzata con Ben Knibbs, un barista di 24 anni che non è un pagano ma sostiene le sue convinzioni, nella camera da letto ha un altare completo di calderone, bacchetta, candele, tarocchi e un libro delle ombre, in cui ha scritto i suoi incantesimi.

Il tavolo viene utilizzato per i “canti di gratitudine” quotidiani, durante i quali ringrazia per ciò che ha nella vita. Lo usa anche per rituali più significativi come equinozi e solstizi, quando esegue una magia o una divinazione con i tarocchi. “La divinazione è un mezzo per conoscere il futuro e per consigliarci su determinate azioni”, commenta la strega Louise.

La maggior parte delle persone che frequenta, compresi i genitori, pur non condividendole hanno accettato le sue convinzioni ma quando ha postato su Instagram eventi legati alla stregoneria ha ricevuto delle critiche. “So cosa pensa la gente ed è frustrante, più di ogni altra cosa, non c’è nulla di sinistro nella stregoneria. Tutti dovrebbero essere liberi di credere ciò che vogliono e fare ciò che li aiuta a dare un senso alla loro vita”. (Fonte: Daily Mail)