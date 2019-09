Luca Romania, 41enne di Bolzano, trovato morto carbonizzato in Brasile, dove viveva

ROMA – La polizia civile di Bahia indaga sulla morte di Luca Romania, 41 anni, bolzanino, il cui corpo è stato trovato carbonizzato lo scorso 25 agosto nel comune di Simões Filho, nella regione metropolitana di Salvador, in Brasile.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Alto Adige, che ha ripreso quanto riferito dai media brasiliani, Romania, che era sposato con una bahiana e viveva da anni in Brasile, era scomparso il giorno prima, quando – sempre secondo la ricostruzione – sarebbe stato visto l’ultima volta nei pressi di un centro commerciale. A riferire la circostanza il quotidiano brasiliano Correio, che ha parlato con una persona a lui molto vicina ma che ha rifiutato di farsi identificare.

Come si dice in questi casi la polizia brancola nel buio: non ci sono indizi evidenti né comportamenti o situazioni tali da suggerire preoccupazione o malessere. (fonte Ansa)