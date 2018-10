MONTGOMERY (USA) – Una sposa di bianco vestita che piange sulla tomba di quello che sarebbe dovuto essere suo marito. La foto commovente è stata scattata a Montgomery, in Indiana. Su Facebook lo studio fotografico Loving Life Photography pubblica l’intero album fotografico del mancato matrimonio.

Lo scorso 29 settembre, Jessica Padgett, si è recata al cimitero indossando il suo abito da sposa e si è inginocchiata sulla tomba del suo defunto quasi marito. Era la sera del 10 novembre 2017 quando Kendall Murphy, pompiere di 27 anni, è morto in un incidente stradale. Di lì a poco avrebbe dovuto sposare la sua Jessica.

A un anno dalla tragedia la sposa triste è tornata sulla tomba del suo amato, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto coronare il suo sogno d’amore e ha voluto “celebrare” a modo suo le nozze.

“Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per questa settimana – ha scritto su Facebook – Mi sento coccolata e amata. Voglio ringraziare in particolar modo mia sorella per essere stata la mia roccia in tutto, attraverso le lacrime e le chiacchierate notturne, non ce l’avrei fatta senza di te. Grazie a tutti per aver reso il giorno del mio matrimonio così speciale, anche se non sono riuscita a sposare l’uomo dei miei sogni”.