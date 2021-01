Luiza Rozova, presunta figlia segreta di Vladimir Putin insultata sui social per abiti firmati, viaggi e hotel di lusso. La 17enne ostenta la sua ricchezza senza remore ed in poco tempo è diventata una influencer su Instagram da quasi 70mila follower.

Questo suo stile vita così lussuoso è entrato nel mirino degli haters di Putin che non hanno perso occasione per insultarla sui social network.

Luiza Rozova, presunta figlia segreta di Putin: chi è la madre

Luiza Rozova è la presunta figlia segreta di Vladimir Putin. Non ci sono invece dubbi sull’identità della madre. E’ l’ex addetta alle pulizie Svetlana Krivonogikh. Per questo in molti hanno perplessità sulla sua vita così sfarzosa.

La ragazza ha solamente 17 anni ma ha uno stile di vita da miliardaria. Un po’ eccessiva se pensiamo al fatto che non è ancora maggiorenne e di conseguenza non ha ancora un lavoro ben retribuito. E la mamma non ha ampie disponibilità economiche per giustificare una vita così agiata.

Luiza Rozova, presunta figlia segreta di Putin insultata sui social: “Fai la bella vita a spese dei cittadini russi”

L’account della presunta figlia segreta di Putin è stato scoperto dal suo oppositore Alexei Navalny. Dopo la segnalazione di Navalny, il profilo Instagram della Rozova è stato preso d’assalto dagli haters di Putin.

Certo, in questo modo è diventato virale e sono aumentati anche i fan ma la maggioranza dei commenti postati dagli utenti sono insulti. Chi non la insulta, l’attacca comunque pesantemente scrivendo cose tipo: “Fai questa vita di lusso con i nostri soldi. Quante pensioni non sono state pagate per comprarti quell’abito costosissimo?”.