LOS ANGELES – “Mad” Mike Hughes, autista di limousine, non crede alla scienza (e all’evidenza) e vuole dimostrare che la Terra in realtà non è sferica ma piatta. E così ha costruito un razzo per decollare sopra il deserto della California e verificare di persona. Sabato 25 novembre “Mad” Mike Hughes decollerà col suo razzo in nome del “terrapiattisti”, ovvero tutti coloro che credono che la Terra in realtà sia piatta.

D’altronde in passato “Mad” Mike Hughes si era già guadagnato il suo soprannome con altrettante strampalate imprese. Nel 2012 ha stabilito il record mondiale per il salto più lungo con una limousine da tre tonnellate: 31,39 metri.

Nel 2014 ha tentato il volo con un razzo e si è quasi ucciso. Dopo circa 500 metri, al momento di aprirsi, il paracadute si è ridotto in brandelli.

La raccolta fondi per questa nuova impresa non è andata molto bene. L’obiettivo era 150.000 dollari, ne ha raccolti appena 310 e soltanto da due entusiasti sottoscrittori. Così per la costruzione del razzo “Mad” Mike ha dovuto usare materiali riciclati e di recupero. Il decollo è previsto per il 25 novembre alle 20, ora italiana, in diretta sul suo canale YouTube.