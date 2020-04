NEW YORK – E’ stato ritrovato il corpo di Maeve Kennedy, la nipote di Robert Kennedy, scomparsa nei giorni scorsi mentre si trovava a bordo di una canoa lungo le coste dello Maryland, nella baia di Chesapeake, insieme al figlio di otto anni, Gideon. I due stavano cercando di recuperare una palla ma la corrente forte li ha trascinati via e da allora si sono perse le loro tracce.

“Dopo giorni di ricerca anche con tecnologia subacquea le autorità hanno rinvenuto Maeve Kennedy Townsend McKean”, ha spiegato la polizia del Maryland. Già dopo diverse ore dalla scomparsa le stesse autorità avevano parlato ormai di “morte presunta”.

Maeve Kennedy Townsend McKean, 40 anni, era la figlia dell’ex vice governatore del Maryland Kathleen Kennedy Townsend, figlia a sua volta di Robert F. Kennedy e Ethel Kennedy. Era sposata con David McKean, avvocato di diritti civili a Washington D.C., e aveva quattro figli. Lavorava come dirigente alla Georgetown University Global Health Initiative nella capitale Washington.

La ‘maledizione’ dei Kennedy

La notizia della scomparsa della nipote di Rfk e del figlioletto è solo l’ultima tragedia in ordine di tempo per quella che è considerata la maledizione dei Kennedy, dagli assassini di Jfk e Rfk.

Tra gli incidenti più recenti, neanche un anno fa, nell’agosto del 2019 Saoirse Roisin Kennedy Hill, altra nipote di Rfk, è stata stroncata a soli vent’anni da un mix di cocktail e stupefacenti. La giovane è stata trovata morta nella residenza estiva della famiglia Kennedy, a Cape Cod.

Nel 2012 Mary Richardson Kennedy, ex moglie di Robert Francis Kennedy Jr., si è suicidata nel giardino della sua villa a Bedford, New York, soccombendo a alcolismo e depressione.

Nel 1999 John Fitzgerald Kennedy Jr. muore assieme alla moglie Caroline e alla cognata Lauren Bessette, all’età di 38 anni, in un incidente aereo. I tre erano in volo per raggiungere l’isola di Martha’s Vineyard, dove si sarebbe tenuto il matrimonio della cugina Rory Kennedy. L’aereo, pilotato dallo stesso John precipitò nella notte nell’Oceano Atlantico, a causa dell’impossibilità di mantenere il controllo dei comandi durante condizioni atmosferiche avverse. (Fonte: Ansa)