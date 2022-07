Maher al-Agal, il Pentagono: ucciso con un drone il capo dell’Isis in Siria (foto Ansa)

Un drone Usa ha ucciso il capo dell’Isis in Siria. Lo rende noto il Pentagono.

Le prime notizie

Maher al-Agal, questo il suo nome, è stato ucciso in un raid Usa nella Siria nordoccidentale. Un suo stretto collaboratore è rimasto ferito, informa il comando centrale Usa, assicurando che non ci sono stati vittime civili. Al-Agal era uno dei cinque leader del gruppo terrorista ed era responsabile dello sviluppo del network dell’Isis in Siria e Iraq.