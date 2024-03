Non era un virus ma un cancro terminale. Maddy Baloy, ex insegnante di scuola materna della Shore Acres Elementary in Florida, 26 anni, da quando le è stato diagnosticato un cancro terminale, ha deciso che vuole godersi “ogni attimo” di vita che le rimane. Ha anche deciso di condividere su TikTok con i suoi quasi 400.000 follower emozioni e iniziative.

È consapevole di non poter fare nulla per cambiare il suo destino ma vuole condividere con loro le sue scelte e far capire cosa significa davvero per una giovane donna vivere con un cancro che non ti da scampo. Se il futuro le è precluso tanto vale godersi il presente. Maddy sapeva di avere molto da dire ma soprattutto l’importanza di permettere a se stessi di provare ogni singola emozione mentre si è al mondo perché nessuno vi resterà a lungo.

Parlando a People la giovane donna racconta come all’inizio dei suoi disturbi abbia cercato di risolvere i suoi problemi di stomaco eliminando diversi alimenti e modificando la dieta. Ma nel febbraio 2023, quando ha avuto anche problemi di natura sensoriale, ha deciso di recarsi con il suo fidanzato Louis Risher al pronto soccorso. Una TAC ha evidenziato anomalie nell’intestino crasso che hanno indotto i medici ad operarla subito. L’intervento ha evidenziato la presenza di numerosi tumori cancerosi incurabili.

Maddy Baloy ha postato tra i tanti video uno nel quale elencava una lista di 19 cose più una segreta che lei avrebbe voluto fare prima di morire. Tra queste, scalare la Camelback Mountain dell’Arizona, convincere qualcuno a smettere di stare a dieta, farsi un tatuaggio con la nonna, incontrare Gordon Ramsay, cuoco, personaggio televisivo, imprenditore e ristoratore britannico.

Dalla famosa lista ha cancellato Gordon perché l’ha incontrato ma non solo. Ramsay si è offerto di aiutarla ad esaudire un altro desiderio. Realizzare con i pochi soldi a disposizione un bellissimo matrimonio per il quale il famoso cuoco si è offerto di occuparsi del cibo, mentre altri si sono offerti di aiutarla per la location e la musica.

Maddy spera tra un anno di aver realizzato altri obiettivi e immagina che lei e il suo fidanzato, insieme al loro cane, possano andare a sedersi sulla riva di un fiume in un parco, con i piedi nell’acqua e sorridere delle belle cose che la vita le ha ancora riservato.