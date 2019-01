NEW YORK – Una donna è morta a New York cadendo dalle scale nella metropolitana, a Manhattan, mentre trasportava la figlia di un anno nel passeggino. Lo ha reso noto la polizia. La vittima è una ragazza di soli 22 anni, Malaysia Goodson, residente a Stanford, nel Connecticut. La figlia è rimasta ferita ma non è in gravi condizioni.

Solo un quarto della metro nuiorchese dispone di ascensori ed è un incubo per chi è sulla sedia a rotelle o per chi deve trasportare bimbi nel passeggino. “E’ un incidente straziante” e sebbene le cause siano ancora al vaglio degli inquirenti “siamo consapevoli dell’importanza di migliorare l’accessibilità del nostro sistema”, ha commentato in una nota la Metropolitan Transportation Authority.