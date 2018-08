ROMA – Come annuncio di lavoro teme pochi confronti nel mondo quanto a location e condizioni, che poi sia davvero l’impiego salariato più cool del mondo ce lo dirà il fortunato assunto per fare il libraio alle Maldive. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Precisamente nel resort super esclusivo da 20mila dollari a notte a Soneva Fushi, club frequentato da milionari omaggiati di ogni possibile comfort ad esclusione, evidentemente, di un’offerta di piaceri letterari degna della vacanza.

Serve una libreria in spiaggia, un punto riconoscibile e affidabile per consumare libri sotto il sole, o all’ombra dei lussuosi chioschi. Meglio, un libraio, uno che conosca i libri ma sia sintonizzato con i nuovi tempi, uso ai social e capace di gestire un blog dedicato.

Sono le condizioni poste da Philip Blackwell, rampollo di una nota famiglia di librai che ha deciso di investire nell’attività nel posto più esotico che sia dato immaginare. Contratto a tempo determinato, tre mesi, perché il compito non è agevole, bisogna dimostrarsi competenti e creativi. Non è come fare il guardiano del faro, insomma. Di soldi si parlerà, ma con discrezione. Anche perché, per consigliare i personaggi che si annunciano in spiaggia, più di qualcuno sarebbe disposto a pagare di tasca sua…