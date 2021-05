Almeno 200 passeggeri sono rimasti feriti nello scontro tra due treni della metropolitana di Kuala Lumpur, in Malesia. “I treni sono entrati in collisione e l’impatto ha gettato a terra i passeggeri” su una linea nel centro della capitale malese, non lontano dalle Petronas Towers, ha detto il capo della polizia. Dei 200 feriti circa, 47 sono in gravi condizioni.

Malesia, la dinamica dello scontro tra i due treni a Kuala Lumpur

Uno dei due treni, che era appena stato riparato e circolava a vuoto, viaggiava per qualche motivo ancora da chiarire sullo stesso binario sotterraneo dell’altro treno, affollato come ogni lunedì sera.

Sui social sono circolate immagini dei feriti in cura nei pronto soccorso degli ospedali cittadini, e anche dell’interno del treno affollato e danneggiato, con feriti a terra tra schegge di vetro.

L’incidente apparentemente è stato causato da un problema di comunicazione. I due treni stavano andando a bassa velocità (20 km/h per uno, 40 per l’altro) al momento della collisione, secondo la polizia. Il premier Muhyiddin Yassin ha assicurato su Facebook di aver chiesto al ministero dei Trasporti e all’operatore della metropolitana di Kuala Lumpur “un’indagine approfondita per determinare la causa dell’incidente”.

Scontro treni, decine di feriti in gravi condizioni

Il ministro del Territorio federale Annuar Musa ha twittato che tre passeggeri sarebbero in condizioni critiche, mentre più di 40 avrebbero riportato ferite gravi.