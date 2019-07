SINGAPORE – Il matrimonio a sorpresa dell’ex re della Malesia, Muhammad V, sultano del Kelantan, 50 anni, e la vincitrice del concorso Miss Mosca 2015, Rihana Oksana Voevodina, 27 anni, il 22 novembre scorso aveva fatto scalpore tra i malesi e non solo. Ma a distanza di otto mesi la favola si è conclusa: un certificato di divorzio registrato come definitivo il 1° luglio, indica che il matrimonio è chiuso, come riportato a Kuala Lumpur dal New Straits Times. Lui aveva abdicato al trono di re della Malesia per lei.

Il certificato recante lo stemma dello stato di Kelantan, indica che il divorzio è stato siglato attraverso la formula “talak” – ti ripudio – ripetuta tre volte, in Islam la forma più rigida e irrevocabile di divorzio. Il documento è la copia consegnata alla moglie e riporta il vero cognome Gorbatenko, la data del divorzio risale al 22 giugno ed è avvenuto a Singapore. Fonti vicine alla ex Miss Mosca hanno rivelato oggi che sta con suo figlio, nato lo scorso 21 maggio, e sua madre in una casa di campagna a spese di Muhammad V, vicino Mosca.

Il suo avvocato Evgeny Tarlo ha riferito che Oksana non ha ricevuto alcuna documentazione ufficiale riguardo al divorzio e ha detto: “Oksana si è sposata per amore ed è ancora sposata” aggiungendo che l’ex re sta provvedendo a Oksana. “L’aiuta, invia denaro, vive a sue spese. Non posso nominare l’importo, ma è sufficiente per vivere. A Mosca, lei e sua madre hanno affittato un appartamento e una casa di campagna”.

Se il divorzio fosse confermato, si pone il problema del ruolo del bambino da poco nato nella dinastia di Kelantan. Nel suo account Instagram Voevodina – il nick utilizzato è “Rihana Oksana Petra” – tra i post in cui racconta la storia d’amore con il sultano (non accenna al divorzio) – scrive che il figlio sarà “il prossimo sultano di Kelantan”. Ma la casa regnante dello stato malaysiano ha precisato in un comunicato che il principe della corona, e quindi erede al trono, è Tengku Muhammad Faiz Petra, il fratello dell’attuale sultano.