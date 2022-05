Mali, rapita coppia di italiani con il figlio e un cittadino del Togo. Sono missionari dei Testimoni di Geova

Una coppia di italiani con il figlio e un cittadino del Togo sono stati rapiti in Mali. Secondo le prime informazioni sembra che tutti fossero in Mali come missionari per i Testimoni di Geova.

di Redazione Blitz

Pubblicato il 20 Maggio 2022 - 15:06