Malore in Sardegna per ex fedelissimo di Putin Anatolij Chubais: avvelenamento o malattia neurologica? (Foto Ansa)

Malore in Sardegna per l’ex fedelissimo del presidente russo Vladimir Putin Anatolij Chubais, economista e politico russo che, in seguito all‘invasione russa dell’Ucraina lo scorso febbraio, ha rassegnato le dimissioni e ha lasciato il Paese.

Chubais, che si trova in vacanza in un resort della Costa Smeralda, è stato ricoverato al Pronto soccorso di Olbia. Non sarebbe in pericolo di vita. Lo scrive il quotidiano La Repubblica nell’edizione di oggi, rivelando che, dopo un primo allarme per un sospetto avvelenamento, dai primi accertamenti l’ipotesi prevalente è che possa trattarsi dei sintomi di una malattia neurologica, la sindrome di Guillain-Barré.

Malore in Sardegna per Chubais, il giallo dei controlli

“Improvvisamente ho cominciato ad avere difficoltà a muovere gambe e braccia”, avrebbe raccontato l’uomo ai medici, secondo quanto ancora riportato dal quotidiano. Dopo il trasporto in ospedale sarebbe stata allertata la polizia che ha inviato i suoi tecnici specializzati per effettuare analisi.

“Sono entrati con le tute e hanno fatto una serie di operazioni “, avrebbe detto Avdotia Smirnova, la moglie di Chubais, ad alcuni media russi. Ma le fonti sentite da Repubblica smentiscono che tecnici specializzati o la polizia abbiano eseguito test o prelievi nella villa in cui Chubais soggiorna.

Chubais: avvelenamento o sindrome di Guillain-Barré?

Il malore potrebbe dunque essere dovuto alla patologia pregressa di Chubais, la sindrome di Guillain-Barré, una malattia rara che danneggia i nervi periferici, quelli che connettono il sistema nervoso centrale con il resto dell’organismo.