WASHINGTON – Quando era andata a prendere all’asilo su figlio, un bimbo di due anni, non si era accorta di nulla. O almeno. Non le avevano detto nulla. Tornata a casa, mentre stava cambiando suo figlio si è accorta che qualcosa non andava. Sulla pancia del bimbo c’erano segni che a prima vista sembravano lividi. Alzandogli il body la donna si è accorta che quei segni erano una scritta con un pennarello. “Mamma ho finito i pannolini” recitava la “dedica” lasciata da una delle maestre d’asilo di suo figlio.

Così, furiosa, la donna, americana, ha deciso di denunciare l’accaduto su Facebook. In un lungo post la donna ha prima sottolineato come all’asilo dove vanno entrambi i suoi figli, pubblicano ogni giorno su un’apposita chat un rapporto giornaliero dove indicano tutto quello che è accaduto ai bambini: pasti, comportamento, attività che hanno svolto. Anche se hanno bisogno di pannolini, vestiti di ricambio. E infatti, sempre sul pancino del figlio la frase scritta col pennarello si concludeva: “Per favore leggi il mio rapporto”.

Heather però si è sentita in fin dei conti giudicata per aver tralasciato una cosa, a suo, parere risolvibile a voce: “Quando vado a prendere i miei figli vedo sempre diverse maestre, potrebbero anche dirmi a voce se manca qualcosa invece di scrivere col pennarello sulla pancia di mio figlio. Per di più ho provato a levare con le salviettine la scritta ma niente, non viene via”. Infine la donna ha spiegato di essere “una mamma single” che “lavora tutto il giorno” e “posso anche dimenticare di leggere il loro rapporto ogni giorno”.

Molte altre mamma hanno dato pieno appoggio a quanto scritto da Heather. C’è chi le ha consigliato do “inoltrare un rapporto. Sei umana. È facile tralasciare qualcosa, ci sono altri modi per tenerti informata”. Mentre un’altra mamma ha scritto: “Sono molto delusa da quanto accaduto. Non riesco a credere che qualcuno abbia ritenuto giusto scrivere su tuo figlio. Non stai esagerando. È infantile, poco professionale e assolutamente disgustoso che qualcuno ha fatto tutto ciò”. (fonte MIRROR)