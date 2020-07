Mamma muore di overdose in auto, le figlie restano intrappolate e muoiono per il caldo

Una donna di 31 anni e le sue figlie di 2 e 4 anni sono state trovate morte in un Suv parcheggiato a Forney, in Texas.

Le due sorelline sono state trovate morte in un’auto insieme alla loro mamma, di 31 anni. La tragedia, in Texas, è avvenuta giovedì scorso e secondo quanto emerso nelle ultime ore la donna, Natalie Chambers, sarebbe morta a causa di una overdose e le sue bambine uccise dal caldo.

La mamma, stando alla ricostruzione del Daily Mail, è stata trovata sul sedile del guidatore del suo Suv fermo in un parcheggio a Forney, comune alle porte di Dallas. Le sue figlie erano in auto con lei. Le tre, ormai prive di vita, sono state trovate nel parcheggio circa un giorno dopo che la 31enne aveva detto ai famigliari che avrebbe portato le figlie al teatro.

Sono stati gli stessi parenti a lanciare l’allarme dopo che la donna, che in passato aveva sofferto di depressione, non ha più risposto al telefono. Alcune telecamere hanno filmato l’auto mentre arrivava nel parcheggio poco dopo aver lasciato casa. Da quel veicolo però nessuno era entrato o uscito, fino a quando la polizia, quasi 24 ore dopo, ha individuato l’auto e scoperto i tre corpi all’interno. Quel giorno la temperatura esterna sfiorava i 35 gradi.

Mamma e figlie morte, lei combatteva contro alcol e droga

I famigliari della 31enne hanno dichiarato che la donna aveva combattuto in passato contro alcol e droghe. “Natalie aveva avuto delle difficoltà in passato ma era stata aiutata ed era una mamma fantastica. Non faceva mancare nulla alle figlie. Di recente, durante la pandemia, aveva avuto una ricaduta”, le parole di un parente. “Siamo tutti devastati dal fatto che le ragazze abbiano dovuto assistere a una tale tragedia e soffrire loro stesse”, ha aggiunto. (fonte DAILY MAIL)