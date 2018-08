LOS ANGELES – In un anno è riuscita a produrre e conservare 470 litri di latte materno. Tabitha Frost, generosa mamma californiana di 29 anni, è affetta da iperlattazione: il suo seno produce il triplo del latte rispetto alla media. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Per questo ha deciso di fare della sua sindrome una virtù: tutto il latte in eccesso lo ha conservato per donarlo ai bimbi prematuri o affetti da allergie, che non possono essere nutriti con latte in polvere.

Tabitha, che è già mamma di tre bambini, ha raccontato all’Independent che il problema si è presentato con la nascita del suo secondo figlio. Da allora si tira il latte quotidianamente, per circa 3 ore al giorno. “La mia routine – spiega – non si ferma nemmeno quando sono in vacanza, sono malata o priva di sonno. Perfino quando vado allo stadio o ai concerti”.

Del resto la sua condizione non le lascia molte alternative: in caso di eccessiva produzione del latte una donna può andare in contro a insopportabili dolori al seno o mastiti. Tabitha ha quindi iniziato a conservare tutto il latte in eccesso in piccoli sacchetti di plastica che poi surgela.