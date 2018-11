WILSON – La piccola Triniti è morta a solo un anno per colpa del cane di famiglia che le ha intrappolato la testa nella sua bocca. Sua mamma ha provato a salvarle la vita chiamando con telefono il numero unico delle emergenze ma non c’è stato niente da fare. Il dramma familiare è avvenuto a Wilson nel Nord Carolina, Stati Uniti.

“Ho bisogno di aiuto – inizia la telefonata in lacrime Miranda Brooke Harrell, la mamma di Triniti – il cane sta attaccando mia figlia”. La vicenda è stata registrata dal centralino del 911 che la donna ha chiamato chiedendo aiuto. L’operatore suggerisce alla donna di provare ad aprire la bocca del cane colpendolo in testa. La donna lo fa e non ottiene nessun risultato.

Dall’altra parte del telefono allora le viene suggerito un altro rimedio ben più estremo: rientrare in casa alla ricerca di una lama, di quelle da bistecca: “Non posso lasciare mia figlia qui da sola” spiega Miranda all’operatore che però controbbatte spiegando che servono 30 secondi per prendere un coltello. La mamma lo fa e segue le indicazioni dell’uomo del 911: il cane deve essere preso per un orecchio. Il coltello taglierà la gola all’animale che così lascerà la presa.