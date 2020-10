Blitz dice

Coronavirus, era illusione finisse nel 2020. Ci abbiamo fatto conto, l’abbiamo trattata come fosse realtà. Invece era illusione. Vaccini? Tra un anno. Contagi? Già in aumento e aumenteranno. Massima sicurezza? Una bugia, magari a fin di bene. Non va tutto bene e, se va bene, coronavirus comincerà a finire a fine 2021.