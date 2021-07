Marco De Veglia, manager No Vax morto di Covid a Miami, L’amico: “Diceva di avere l’influenza”

E’ morto di Covid Marco De Veglia, il manager triestino e guru del marketing che negli ultimi mesi aveva cominciato ad abbracciare le teorie dei No Vax. De Veglia viveva tra New York e Miami, ed è proprio nella città della Florida che è deceduto dopo aver contratto il Covid. Marco De Veglia, 55 anni, collaborava con una serie di aziende italiane per aiutare a fare breccia sul mercato. Era un esperto del cosiddetto “brand positioning”.

Marco De Veglia e il Covid negato fino all’ultimo

Come riporta Niccolò Zancan per La Stampa, il manager fino all’ultimo diceva di avere un’influenza. Ecco le parole del suo amico: “Nella penultima telefonata mi ha detto: “Da una settimana ho questa brutta influenza e non passa”. E io: “Ma quale influenza! Hai il Covid. Ti sei fatto il tampone?“. “No, non c’è bisogno”, continuava a insistere. Era coerente con le sue convinzioni sbagliate”.

“Nell’ultima telefonata, mercoledì 21 luglio, era ricoverato nel reparto di terapia intensiva e aveva il casco per l’ossigeno. Mi ha mandato una foto in cui aveva una brutta cera, ma era comunque fiducioso. Le ultime parole che mi ha detto sono state queste: Ci sentiamo entro fine mese per riprendere il lavoro”.

I post No Vax di Marco De Veglia

De Veglia, che aveva scritto i libri “Zero concorrenti” (2017) e “Brand positioning formula”, a quanto pare aveva assunto posizioni No Vax, arrivando a definire il Covid “un complotto delle case farmaceutiche” e a sostenere l’inutilità della mascherina. Posizioni sulle quali si era confrontato, anche aspramente, con i conoscenti. Sui social aveva scritto post come “non ce ne frega niente dei vostri green pass” e “se muori di infarto è Covid, se muori di vaccino è infarto”.