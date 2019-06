ROMA – Una serie di decessi misteriosi hanno spinto Marcos Rojo, difensore argentino del Manchester United, a scappare dall’Hard Rock Hotel & Casino di Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, dove alloggiava con la moglie e le due figlie.

Il calciatore era tornato nell’hotel dopo una battuta di pesca quando ha saputo che Bell Wallace, 67, era il quarto turista a perdere la vita in albergo nell’arco di due mesi, come riporta il Sun. Secondo le autorità dominicane, i quattro turisti sarebbero morti per cause naturali ma famiglie sono in attesa di risposte.

Chloe Arnold, nipote di Ben Wallace, a Fox News ha detto:”Stava bene. Erano arrivati sull’isola il 10 aprile e il giorno successivo ha bevuto un drink al minibar. Ha iniziato a sentirsi male, c’era sangue nelle urine e nelle feci”. Dopo la quarta morte misteriosa, Rojo ha fatto i bagagli e proseguito la vacanza in un altro punto dell’isola. Fonte: Daily Star.