Una influencer russa 35enne abbandona il marito per il figliastro di 21 anni e sui social ora ha condiviso la foto della loro bambina.

Marina Balmasheva si è innamorata di Vladimir “Vova” Shavyrin quando l’anno scorso è tornato a casa durante una pausa universitaria.

In quel momento era sposata con il padre di Vladimir, Alexey Shavyrin, 45 anni, che ha accusato l’ex moglie di aver “sedotto” il figlio.

Marina ora è sposata con Vladimir. Su Instagram ha condiviso una foto della nuova arrivata, per i suoi 550mila follower.

Marina Balmasheva, influencer russa di 35 anni si mette col figliastro di 21 anni

Un video mostra Vladimir che arriva all’ospedale di Krasnodar, in Russia, con dei fiori per incontrare la figlia Olga che alla nascita pesava 3,600 kg.

Sempre nel video, un’infermiera consegna a Vladimir il dolce fagottino e si vede il giovane mentre dà un bacio alla figlia che vede per la prima volta.

Marina conosce Vladimir da quando aveva sette anni. La blogger russa ha ammesso di essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica al seno per essere più seducente agli occhi del figliastro, “gli occhi azzurri più affascinanti del mondo”.

Ma ha ammesso che l’operazione ha reso difficile l’allattamento al seno e ora la bambina prende il biberon. Dopo essere arrivata a casa dall’ospedale, ha spiegato che il giovane marito ha cercato di prendersi cura della piccola Olga, ma non sempre con successo.

Dopo aver rivelato la sua relazione con l’ex figliastro, aveva detto: “Si è innamorato di me, delle cicatrici causate da interventi di chirurgia plastica, della cellulite e della personalità”.

Marina ha postato le sue foto prima e dopo, spiegando che un anno fa, dopo essere dimagrita, si è sottoposta ad addominoplastica per rimuovere la pelle in eccesso.

Poi ha fatto un lifting al viso e al collo, seguito da blefaroplastica e botox sulla fronte.

Marina, accordo prematrimoniale con il marito toy boy

Nel frattempo, l’astuta Marina ha detto di aver insistito per un accordo prematrimoniale così che in caso di divorzio, al marito toy boy non entrerà nulla.

Ma il padre di Vladimir, che ha adottato cinque figli con Marina, ha affermato che la sua ex moglie ha sedotto il figlio, “prima di lei non aveva mai avuto una ragazza”.

Shavyrin ha inoltre raccontato ai giornalisti: “Facevano se*o anche mentre ero in casa. Avrei perdonato il suo tradimento, se non fosse stato mio figlio.

“Mentre dormivo, usciva dalla nostra camera da letto e correva da mio figlio. “Dopo di che tornava nel nostro letto, accanto a me, come se niente fosse”.

Marina, ai suoi follower ha spiegato che il precedente matrimonio “non era vivo, ma fingevo”.

“Avevo rimorsi per aver distrutto la famiglia? Sì e no. Volevo tornare dal mio ex? No. Provo rabbia e odio nei suoi confronti? Non più. È una brava persona e un padre meraviglioso per i nostri figli.

“Ora sono sposata. Mi sono trasferita in una città più grande. Amo e sono amata”.