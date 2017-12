NEW YORK – Lo chef americano (di chiari origini italiane) Mario Batali è stato accusato di molestie sessuali da 4 donne. Per questo motivo lo chef si è allontanato dagli affari che conduce con Joe Bastianich. In un intervento pubblicato su Eater New York le donne parlano di comportamento “inappropriato” in uno schema protrattosi “per almeno due decenni”, scrive Hollywood Reporter.

Batali è uno chef molto noto negli Stati Uniti, conduce un programma su Abc dal titolo The Chew, ed è autore di diversi libri e proprietario di ristoranti. In particolare acquisì notorietà quando aprì a New York il locale italiano Babbo Ristorante e Enoteca. Insieme con Joe Bastianich, Batali è proprietario di B&B Hospitality Group, che gestisce oltre 20 ristoranti nel mondo. Di recente Batali è stato coinvolto nell’apertura di Eataly a Los Angeles. In un comunicato Batali ha annunciato che al momento prende le distanze dalle sue attività quotidiane per un periodo non ancora precisato. Abc gli ha chiesto di farsi da parte temporaneamente, fino a ulteriori verifiche sulla situazione.

Repubblica riporta anche le scuse dello chef: