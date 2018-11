ROMA – Probabilmente non sapeva di essere diabetico o quanto la malattia fosse avanzata: Mario Melo, ex pugile campione dei massimi argentino, è morto al terzo croissant durante una gara di croissant alla “Fiesta de la Medialuna” (il nome con cui si indicano le brioche in Argentina), nella cittadina di Pinamar, non lontana da Buenos Aires,

Una gara goliardica che avrebbe premiato chi avesse mangiato più cornetti in cinque minuti. Mario Melo, chiare origini italiane, si è fermato a tre, al primo turno. Melo, 56 anni, s’è sentito male subito, è svenuto quando sono intervenuti i medici, nemmeno in ospedale ha più ripreso conoscenza. Era in pensione, insegnava la boxe ai più giovani.