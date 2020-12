Marito e moglie da 47 anni, muoiono lo stesso giorno a causa del Covid. La triste storia di Leslie e Patricia, una coppia del Michigan.

Leslie e Patricia erano marito e moglie da 47 anni e vivevano nel Michigan. Sono morti nello stesso giorno a causa del Covid-19.

Coppia muore di Covid lo stesso giorno. Il personale sanitario ha riferito che il decesso di Leslie, 75 anni, e quello di Patricia, 78, sono stati registrati esattamente nello stesso momento, probabilmente perché non potevano stare l’uno senza l’altro.

“È bello e insieme tragico. Un po’ come Romeo e Giulietta”, ha detto una delle loro figlie, Joanna Sisk, a Wdiv. Patricia era stata un’infermiera e per 35 anni aveva lavorato in sala operatoria al Foote Allegiance Hospital, era “decisamente il capo” della famiglia.

Leslie, 75 anni, era un camionista in pensione, un veterano dei Marines ed era noto per le sua simpatia e le battute argute. Il matrimonio della coppia, celebrato il 16 aprile 1973, ha funzionato nonostante il “pragmatismo” di Pat e la voglia di “divertimento” di Leslie.

Marito e moglie da 47 anni, Leslie e Patricia erano agli opposti

Marito e moglie erano agli opposti .Sisk ha raccontato che i genitori probabilmente avevano contratto il virus mangiando nei ristoranti, una scelta di cui in seguito si erano pentiti, secondo quanto riferito dal Detroit Free Press (fonte: Daily Mail).