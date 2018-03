MOSCA – Una moglie russa tradita smaschera il marito grazie al profilo Instagram: su alcune foto postate sul social, si vedeva un’allieva del fedifrago, un professore, in posa nell’appartamento coniugale.

Anna Rudenok, 24 anni, si è insospettita ed è andata ad indagare sul profilo: non c’erano dubbi, il marito Dmitry, 27 anni, intratteneva una relazione con la studentessa 19enne Emilia Ignatova. La Rudenok ha trovato delle foto che mostravano la giovane nel loro appartamento, mentre indossava i suoi vestiti e si vedeva perfino il gatto domestico. In altre era accanto alla culla del loro bambino, scattate quando la Rudenok andava a trovare la madre con il figlio.

In una foto Emilia è seduta sul bordo del letto di un albergo a Chelyabinsk, in topless e calzamaglia, scrive il Daily Mail. Furibonda, la Rudenko ha accusato il marito per il tradimento, lui ha rimosso l’account Instagram e bloccato Emilia; inizialmente Dmitry aveva negato e, secondo quanto raccontato dalla moglie l’avrebbe minacciata dicendo “ti distruggerò, ti seppellirò, non m’interessa che sei la madre di mio figlio”, ma poi ha ammesso che la relazione andava avanti da 18 mesi.

Ora Dmitry è tornato single: la moglie lo ha mollato e insieme al figlio è tornata dai genitori.