Mariupol, trovati 200 cadaveri in un rifugio sotto un grattacielo. I media ucraini: “Obitorio improvvisato dai russi”

Circa 200 corpi sono stati trovati a Mariupol tra le macerie di un rifugio durante lo smantellamento dei blocchi di un grattacielo vicino alla stazione di servizio suburbana-2 su Myru Avenue. Lo ha annunciato su Telegram il portavoce del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko, riportato da Unian. “Mariupol. Cimitero”, ha scritto Andryushchenko, aggiungendo che i corpi sono rimasti lì per diverso tempo dato lo stato di decomposizione e che un gran numero di cadaveri è stato stipato dai russi in un obitorio improvvisato vicino alla metropolitana, sulla strada.

I media ucraini hanno pubblicato le foto dei sacchi con i corpi abbandonati per strada in quello che viene definito un ‘obitorio improvvisato’.

Le parole del portavoce del sindaco

Secondo Andriushchenko i residenti della zona suburbana di Mariupol dove sono stati trovati i corpi, si sono rifiutati di raccogliere i cadaveri, così il Ministero delle Situazioni di Emergenza russo ha semplicemente lasciato i cadaveri sul posto. Poiché le macerie sono state parzialmente smantellate, l’odore di decomposizione si sente in tutto il quartiere residenziale.

Inoltre, ha spiegato il consigliere del sindaco, quando la cosiddetta Corporazione di Stato Rituale di Donetsk ha iniziato a occuparsi dei servizi funebri e di esumazione, la risepoltura dei civili che erano stati sepolti nei cortili dei condomini durante le ostilità è stata di fatto sospesa.

“Molti cadaveri lasciati nei sacchi per strada”

“Per la sepoltura gratuita “ufficiale” è necessario fare la fila, portare il corpo del defunto in un obitorio da soli, fingendo che il corpo sia stato appena trovato. Oppure, è necessario registrare un video, in cui il richiedente dirà che il defunto è stato ucciso dall’esercito ucraino. A causa di queste condizioni, molti cadaveri vengono lasciati in sacchi per strada in un ‘improvvisato obitorio vicino alla metropolitana”, ha aggiunto Andriushchenko. I media ucraini hanno pubblicato le foto dei sacchi con i corpi abbandonati per strada.