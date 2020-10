Marketplace, un utente a ‘luci rosse’ è stato spiazzato da una risposta memorabile di una venditrice di bikini.

Infatti questo utente su Marketplace aveva scritto: “Compro il tuo bikini se mi mandi una foto mentre lo indossi”.

La venditrice ha mandato una foto all’utente ma non indossava lei il bikini ma il fratello muscoloso.

Se vendi qualcosa online, ti potrebbe essere chiesto di provarlo in modo che i potenziali acquirenti possano vedere che aspetto ha.

Ma, di solito, questo non accade con capi di abbigliamento come biancheria intima o costumi da bagno.

Sfortunatamente, non è stato così per una donna.

Tess Wright stava cercando di vendere un bikini a due pezzi quando un utente maschio ha chiesto che lo indossasse per lui.

Decidendo di ignorare il messaggio inquietante, Tess, dalla Georgia, si è sfogata con suo fratello Kade.

Quando Kade ha sentito, si è divertito un po ‘con il ragazzo.

Il fratello ha deciso di indossare lui stesso il bikini e ha scattato foto in pose esilaranti mettendolo in mostra.

Tess ha poi caricato le foto su Facebook, rispondendo al messaggio dell’uomo.

Non sorprende che l’uomo in questione non abbia risposto alle foto.

Tess ha scritto sul suo Facebook:

‘Quindi, sto vendendo un costume da bagno su una svendita di Facebook e un uomo commenta e mi chiede se può vedere una foto indossato prima dell’acquisto … ovviamente avrei ignorato il commento ma Kade non ha resistito.

“Ha anche scritto” i fratelli sono i migliori “sul post, che ha ricevuto più di 25.000 condivisioni.

Altre immagini di Kade che indossa il due pezzi in varie pose, che sembrano ancora più divertenti con il suo six-pack e muscoli.

Le utenti di Facebook si sono fatti una risata con l’intera cosa, taggando i propri fratelli sul post.

Una persona ha commentato:

“Tuo fratello è appena diventato il mio eroe”, mentre un’altra ha detto: “Un fratello così caro”.

Un terzo ha scritto:

“Super fratello. Il bikini gli sta bene. Spero che abbia spaventato quel verme. Probabilmente avrei fatto lo stesso per mia sorella, ma senza quei muscoli.

Una ragazza ha scherzato: