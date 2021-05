Parto record in Marocco. Halima Cisse, del Mali, secondo l’ecografia avrebbe dovuto dare alla luce sette gemelli ma a sorpresa ne sono nati nove.

Marocco, la mamma 25enne da record che partorisce 9 gemelli. E’ un record mondiale

I medici del Mali e del Marocco nelle ecografie non ne avevano visti due. La donna ha partorito con il cesareo cinque femmine e quattro maschi che sembra stiano bene e dovrebbero tornare a casa con la mamma tra qualche settimana. Se tutti e nove i bambini dovessero sopravvivere, il caso supererebbe l’attuale record mondiale stabilito da Nadya Suleman nel 2009, che ha dato alla luce otto gemelli. Prima del parto record, Suleman ha avuto sei figli, concepiti tramite la fecondazione in vitro.

Halina Cisse ha partorito in Marocco perché si sentiva più sicura

Dopo aver attirato l’attenzione dei leader della nazione dell’Africa occidentale, Cisse, di Timbuktu, a marzo si era recata in Marocco per assicurarsi che i bambini nascessero in sicurezza.

Secondo Mali 24, i medici avevano stimato che ci fossero meno del 50% di possibilità che uno solo dei nove feti sopravvivesse alla nascita. Al momento non è chiaro se la gravidanza fosse dovuta al trattamento di fecondazione in vitro (IVF), che è una delle cause più comuni di nascite multiple, quanto pesano i bambini o a che mese era della gravidanza al momento del parto. (Fonte: Daily Mail)